Zum zweiten Mal wählt die FIFA-Community das FUT Team of the Year. Auch SPORT1 gehört zu den wenigen handverlesenen Stimmberechtigten.

Das Team of the Year wird aus einer Kandidatenliste von 55 Spielern ausgewählt, die EA SPORTS anhand ihrer Leistungen im Jahr 2018 nominiert hat.

Die SPORT1-User haben sich entschieden und ihre elf Favoriten für das FUT Team of the Year gewählt.

Das endgültige Team of the Year wird ab 7. Januar bekanntgegeben. Neben dem Vorschlag von SPORT1 fließen die Stimmen von anderen Medienvertretern, Sportlern und FIFA-Community-Mitgliedern in das Ergebnis mit ein.