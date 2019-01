Rote Karte für Zeitspiel: FIFA-19-Profi erntet Shitstorm

In keiner Sportart ist das Zeitspiel gerne gesehen. Im realen Fußball suchen Spieler bei einem knappen Vorsprung oft den Weg Richtung gegnerische Eckfahne, im Handball rotiert der Ball gerne länger als nötig in den eigenen Reihen. Auch in der Welt des eSports gibt es die eine oder andere Verzögerungstaktik, insbesondere in der Fußballsimulation FIFA 19 von Electronic Arts.

Nun rückte der FIFA-Profi Artac "arti_griezmann" Sinoplu aufgrund eines extremen Zeitspiels in den Mittelpunkt eines waschechten Shitstorms. Bereits im vergangenen Jahr fiel der Spieler im Zuge des FUT Champions Cups in Barcelona im Januar 2018 negativ auf, als er in der Gruppenphase ein Spiel mit einem Ragequit beendete.

Nun ging es um die Qualifikation für den nächsten großen FUT Champions Cup in FIFA 19. So postete der Twitter-User Don "iamdonoli" Oli ein Video, im dem "arti_griezmann" zu zwar nicht verbotenen, aber dennoch in der Community verpönten Mitteln zurückgreift, um die knappe 1:0-Führung zu behalten und so sein Spiel auf dem Weg zur Quali zu gewinnen.

In dem ein-minütigen Clip hält der Torwart des Spielers immer wieder den Ball in den Händen, schlägt eine kurze Flanke zu einem Verteidiger und nimmt den zurückgeköpften Ball anschließend erneut auf, ohne dass der gegnerische Spieler auch nur in die Nähe des Balles gelangt. Besonders dreist dabei: "arti_griezmann" verpönt seinen Kontrahenten immer wieder mit angedeuteten Abwürfen, behält das runde Leder jedoch in den Händen.

Shitstorm auf Twitter

Mittlerweile wurde das Video auf Twitter über 620.000 Mal angesehen, auf das sich auch deutsche Profis zu Wort gemeldet haben. Unter anderem bezeichnet der Profi des VfB Stuttgart, Erhan "Dr. Erhano" Kayman, diese Aktion als "ekelig", während Kai "deto" Wollin das Ganze als "widerlich" befindet.

Artac "arti_griezmann" Sinoplu steht bei KiNG eSports unter Vertrag und wird die Klub-Weltmeisterschaft für die eSports-Organisation Rogue spielen, zu der unter anderem der letztjährige Weltmeister Mossad "Msdossary" Aldossary und Niklas "NRaseck" Raseck gehören.

Mittlerweile hat sich der Spieler für sein Verhalten in einer längeren Nachricht entschuldigt. Er gibt an, nicht mit einer derartig heftigen Reaktion aus den sozialen Medien gerechnet zu haben und wird sich nun zunächst aus diesen zurückziehen.