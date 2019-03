FIFA 19: Halbzeit in der TAG Heuer Virtual Bundesliga 2019

FIFA 19: VBL-Playoffs stehen an

Es geht in die heiße Phase der Virtual Bundesliga. Die 128 Teilnehmer der VBL-Playoffs stehen nun fest. Wer wird sich am Wochenende in das Grand Final spielen?