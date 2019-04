vergrößernverkleinern Mohammed "MoAuba " Harkous verpasste das Finalturnier der eChampions League © Getty Images

In der eChampions League müssen die deutschen Spieler beim Finalturnier in FIFA 19 zuschauen. In Manchester verpassen alle zehn Starter die Qualifikation.