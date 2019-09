Am 24. September ist der offizielle Release-Termin des neuen FIFA 20. Der beliebteste Modus Ultimate Team startet aber schon jetzt mit der FIFA 20 Web App.

Bildergalerie Das erste FIFA 20 Team of the Week 16 Bilder

Zu diesem Anlass veröffentlicht EA Sports das Team of the Week. Spieler, die am Wochenende in ihren Ligen starke Leistungen erbracht haben werden geupgradet. Die Spieler erhalten ein neues schwarzes Design und ihre Werte steigen minimal an.

Zu Saisonbeginn extrem wertvoll

Während die Team of the Week Spieler zum Saisonende nur wenig Bedeutung für das Spiel haben (zu viele bessere Special-Cards), sind die Objekte am Anfang des Spiels extrem begehrt. Und dementsprechend teuer. Die Zeit bis zum Release des Spiels nutzen ambitionierte Spieler um so viele Münzen wie möglich bis dahin zu generieren.