Drittligist Unterhaching steigt in den eSport ein

Drittligist SpVgg Unterhaching steigt in den eSport ein. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig teilten die Hachinger die Verpflichtung der beiden Playstation-Profis Nick Holste (18) und Ramazan Elmas (20) mit, die in der Fußball-Simulation FIFA 20 antreten werden.

Teil der Virtuellen Bundesliga (VBL), die am 4. November in die neue Saison startet, ist Unterhaching nicht, da dort nur Vereine aus den ersten beiden Ligen berücksichtigt werden.