Die Liste der Spieler aus dem siebten TOTW für FUT steht fest.

Dieses Mal hat es mit Karim Bellarabi auch ein deutscher Spieler in die Top Elf geschafft! Neben Bellarabi stehen folgenden Spieler im Team der Woche und können seit Mittwochabend in Packs gezogen werden.

Die erste Elf

Der Torhüter Matz Sels vom Racing Straßburg verbesserte den Wert seiner Basiskarte um vier Zähler und zog mit einem Rating von 82 in das Team der Woche ein.

Anzeige

FIFA 20 TOTW 7 Sels © EA Sports

Mit einem Rating von 84 ist auch der Innenverteidiger vom FC Turin, Nicolas Nkoulou, im Team der Woche. Der Wert seiner Standardkarte beträgt 81.

FIFA 20 TOTW 7 Nkoulou © EA Sports

Der dritte im Bunde ist Domagoj Vida, Innenverteidiger bei Besiktas Istanbul, mit einem Rating von 83 (80+3).

FIFA 20 TOTW 7 Vida © EA Sports

Linksverteidiger ist der Engländer Ben Chilwell von Leiceister City. Sein Rating beträgt 82 und ist somit drei Zähler höher als seine Basiskarte (79).

FIFA 20 TOTW 7 Chilwell © EA Sports

Im zentralen defensivem Mittelfeld steht Fabinho vom FC Liverpool. Der Wert seiner Standardkarte (85) wurde um einen Zähler höher (86).

FIFA 20 TOTW 7 Fabinho © EA Sports

Auch ein Deutscher schaffte es in die Top Elf. Karim Bellarabi vom Bayer 04 Leverkusen, der im rechten Mittelfeld spielt, bekommt ein Rating von 84 (82+2).

FIFA 20 TOTW 7 Bellarabi © EA Sports

Der aus der Türkei stammende Yusuf Yazici vom OSC Lille erhält für seine gute Leistung im zentralen offensivem Mittelfeld einen Platz im Team of the Week und verbessert das Rating seiner Basiskarte um 4 Zähler (82).

FIFA 20 TOTW 7 Yazici © EA Sports

Ebenfalls im zentralen Mittelfeld ist Saul Niguez Esclapez aus Spanien, ein Spieler bei Atlético Madrid, mit einem 86er-Rating. Seinen Standardkarte hat den Wert 85.

FIFA 20 TOTW 7 Saul © EA Sports

Bester Spieler im neuen Team der Woche ist Kylian Mbappé mit einem Rating von 90 (89+1). Die Karte des Franzosen wird vermutlich die beliebteste sein in dieser Woche.

FIFA 20 TOTW 7 Mbappe © EA Sports

Der erste der beiden Stürmer ist Josip Ilicic - Spieler bei Atlanta. Sei n 84er-Standardrating erhöhte sich auf 86.

FIFA 20 TOTW 7 Ilicic © EA Sports

Der letzte der ersten Elf ist der Stürmer Carlos Vela vom Los Angeles Football Club mit einem 85er-Rating (83+2).

FIFA 20 TOTW 7 Vela © EA Sports

Bank und Reserve

Neben der Startelf werden weitere 12 Spieler für ihre Leistung gewürdigt.

Der US-Amerikaner Christian Pulisic ist Spieler beim FC Chelsea. Seine Leistung im linken Mittelfeld wird mit einem Rating von 82 (79+3) ausgezeichnet.

FIFA 20 TOTW 7 Pulisic © EA Sports

Der aus Brasilien stammende Torhüter Gabriel erhöht sein Rating um ganze sechs Zähler auf 81 (75+6).

FIFA 20 TOTW 7 Gabriel © EA Sports

Bernando Espinosa von Espanyol Barcelona wird mit einem 81er-Rating Teil des Team of the Week. Seine Standardkarte hat einen Wert von 75.

FIFA 20 TOTW 7 Espinosa © EA Sports

Calvin Stengs Leistung im zentralen offensiven Mittelfeld wird ebenfalls mit einem Rating von 81 belohnt (75+6).

FIFA 20 TOTW 7 Stengs © EA Sports

Der Stürmer Karl Toko-Ekambi vom FC Villarreal zeigte in der letzten Woche ebenfalls gute Leistungen und erhält ein 82er Rating. Seine Standardkarte trägt den Wert 79.

FIFA 20 TOTW 7 Toko-Ekambi © EA Sports

Ayoze Perez von Leiceister City zeigte im rechten Flügel, was er kann und schaffte es in das Team der Woche. Das Rating seiner Standardkarte ist 78 und wurde im Team of the Week um 4 Zähler erhöht.

FIFA 20 TOTW 7 Ayoze Perez © EA Sports

Aleksandar Mitrovic vom FC Fulham ist ebenfalls im Kader in der siebten Woche. Der Stürmer hat ein 82er-Rating erhalten (78+4).

FIFA 20 TOTW 7 Mitrovic © EA Sports

Der Russe Zelimkhan Bakaev und Spieler bei Spartak Moskau verbesserte den Wert (71) seiner silbernen Standardkarte um sieben Zähler (78).

FIFA 20 TOTW 7 Bakaev © EA Sports

Maicol Balanta, Mittelfeldspieler von Independiente Santa Fe, schafft es mit einem 75er-Rating ins Team of the Week (66+9).

FIFA 20 TOTW 7 Balanta © EA Sports

Der Norweger Amahl Pellegrino spielt bei Kristiansund BK. Wegen seiner guten Leistung erhöht sich sein Basis-Rating um 10 auf 72 (62+10).

FIFA 20 TOTW 7 Pellegrino © EA Sports

Der Stürmer Kodjo Fo-Doh Laba, Spieler beim Al Ain Club, bekommt ein 79er-Rating im Team of the Week (73+6).

FIFA 20 TOTW 7 Laba © EA Sports

Der letzte im Bunde ist der Ire Eoin Doyle. Der Stürmer steht bei Swindon Town unter Vertrag. Seine Karte im Team der Woche trägt ein 73er-Rating. Zehn Zähler mehr als auf seiner Standardkarte.

FIFA 20 TOTW 7 Doyle © EA Sports

Abschließend noch einmal das Team of the Week aus Woche 7 in der kompletten Übersicht.