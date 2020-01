vergrößernverkleinern FIFA 20- und HSV-Profi Umut "Umut" Gültekin erreicht in Atlanta, USA das Finale des FUT Champions Cup © ELeague

HSV-FIFA-Profi Umut "Umut" Gültekin erreichte am vergangenen Sonntag das Finale des FUT Champions Cup in Atlanta & schrammte knapp an der Sensation vorbei.