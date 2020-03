Wie die BILD berichtete kam es in der Qualifikation zum 5. FUT-Champions-Cup zu merkwürdigen Szenen. In der Partie zwischen dem deutschen Hasan "Hasoo" Eker und Shaun "Brandsha56" Galea kam es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Sie schafften es einfach nicht, ihr Online-Duell zu starten. Da auch von FIFA-Hersteller EA keine Hilfe kam einigten sich die beiden auf eine Alternative:

Sie duellierten sich in einer Internetversion von Schere, Stein, Papier um den Sieger zu ermitteln. Eker ging also mit 3:1 aus der Partie. EA erntete auf den sozialen Medien viel Spott für diese Aktion.

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

Anzeige

Erklärung von EA

In einer Erklärung von EA heißt es: "Während des Qualifikationsturniers beschlossen zwei Teilnehmer, Schere, Stein, Papier zu spielen, um den Matchsieger zu ermitteln, nachdem sie sich nicht für ihr Match verbinden konnten. Zur Erklärung: Ein mehrfacher Verbindungsabbruch in einem Qualifikationsturnier führt zu einer Niederlage für beide Teilnehmer. Dies soll verhindern, dass Verbindungsprobleme als Wettbewerbsvorteil ausgenutzt werden.Es ist wichtig zu beachten, dass die Schere-Stein-Papier-Methode nicht dazu führte, dass einer der beiden Spieler aus dem Wettbewerb rausgeworfen wurde, da beide in den folgenden Spielen antraten, aber nicht im Turnier vorrückten."

Viele FIFA-Profis sind aufgrund der immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme des FIFA-20-Clients enttäuscht. Selbst bei großen Turnieren wie dem FIFA-eClub-Worldcup kam es vereinzelt zu Verbindungsabbrüchen und Verzögerungen. EA gelobt Besserung. In dem Statement heißt es abschließend: "Wir überprüfen diese wirklich einzigartige Situation, um zu verstehen, was passiert ist, um zu verhindern, dass dies erneut geschieht, zumal beide Konkurrenten in nachfolgenden Spielen mit sauberen Verbindungen gegeneinander antraten."