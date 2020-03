vergrößernverkleinern FIFA 20: Team of the Week Woche 26 © EA Sports / Sport1

Robin Ahlert Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Mit dem Team of the Week würdigt FIFA die Spieler, die in der letzten Woche am meisten geglänzt haben. Dieses Mal haben es gleich vier deutsche Spieler geschafft!