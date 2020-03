Da in vielen Ländern (Deutschland, England, Italien, Spanien und Frankreich) die Fußball-Ligen aufgrund des Corona-Virus abgesagt wurden, wird es vorerst auch kein FIFA 20 Team of the Week geben. Das TOTW 27 entfällt definitiv.

EA gab in einem Tweet bekannt, dass stattdessen neuer Player-Content in den Packs zu finden sein wird. Ab nächster Woche soll es dann Player Picks in FUT Champions geben.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wie lange die Unterbrechung der europäischen Top-Ligen anhalten wird. Dass es in den kommenden Wochen kein Team of the Week geben wird, ist jedoch zu erwarten.

Anzeige

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

Da sich die Situation stetig verändert arbeitet das Team bei Publisher Electronic Arts hart daran, sich anzupassen. Zu dem geplanten und weiterem Content will EA kommende Woche weitere Informationen veröffentlichen.

Dennoch neuer FIFA-20-Content

In den vergangenen Tagen wurden dennoch ein paar Spezialkarten als Belohnung für diverse Ligen-SBCs in FUT zur Verfügung gestellt. Aus deutscher Sicht ist Max Kruse (89) von Fenerbahce Istanbul wohl der interessanteste Neuzugang. Im Vergleich zu seiner regulären Gold-Variante (83) ist jeder einzelne Grundwert erhöht worden, als Highlight fungiert eindeutig das Dribbling (90).

Max Kruse kann jetzt über diverse Ligen-SBCs erspielt werden. © EA Sports

Wie es mit FIFA 20 und dem TOTW weitergeht erfahrt ihr natürlich als erstes hier.