Achraf Hakimi ist beim "Stay and Play Cup" an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der BVB-Profi unterlag beim FIFA-20-Turnier, das der Fußball-Weltverband in Kooperation mit Spielehersteller EA veranstaltet, dem Schweden Jesper Karlström von Djurgardens IF mit 1:2.

Der Dortmunder geriet dabei mit 0:2 in Rückstand, ehe er mit einem durch Marco Reus verwandelten Elfmeter kurz vor Schluss nur noch verkürzen konnte. Hakimi war durch ein Freilos in der ersten Runde erst im Achtelfinale in das Turnier eingestiegen.

Insgesamt nehmen 20 Spieler aus den weltweiten Topligen an dem fünftägigen Turnier teil, darunter Youngster Joao Felix (Atletico Madrid), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) oder Vinicius Junior vom spanischen Rekordmeister Real Madrid. Das Finale steigt am Sonntag.