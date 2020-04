vergrößernverkleinern Lukas Podolski zockt FIFA 20 für einen guten Zweck © imago

Köln - Der DFB veranstaltet ein Charity-Turnier in FIFA 20. Neben eNationalspielern messen sich auch Fußballprofis am Controller. Der Erlös geht an eine Stiftung.