Kaan Ayhan steht in der "SPORT1 Super League" im Halbfinale.

Im letzten Gruppenspiel schlug der Profi von Fortuna Düsseldorf mit dem FIFA-Team seines Arbeitgebers Patrick Helmes von Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 und holte sich somit den Gruppensieg in Gruppe B .

Trotz seines Sieges war der 25-Jährige nicht mit seiner Leistung zufrieden. "Ganz so zufrieden bin ich nicht mit mir. Klar habe ich 2:0 gewonnen, aber da ist noch Steigerungspotenzial", sagt er im Anschluss an das Spiel zu SPORT1.Den ersten Treffer für die Fortunen erzielte Kenan Karaman (23.), der mit Ayhan in der türkischen Nationalmannschaft spielt. "Ich werde mich gleich bei ihm bedanken", sagte Ayhan nach der Partie.Den Sieg brachte Düsseldorf durch den 2:0 Siegestreffer von Nana Ampomah (48.) nach Hause.

In der ersten Halbzeit hatte Ayhan Probleme im Spielaufbau. Nach der Partie erklärte er, dass dies keinesfalls an der Internet-Verbindung lag: "Ich habe heute nur ganz kurz die Playsi angeschmissen und habe nicht so viel geübt wie gestern. Vielleicht war es Nervosität, aber ich bin gespannt wie es nachher weiter geht."

Im Halbfinale traf der F95-Profi dann anschließend auf SPORT1-Moderator Gordon Lesser, der mit der TSG 1899 Hoffenheim ins Spiel ging.

Fortuna auf Erfolgskurs

Auch hier ließ sich der Fortune Ayhan zunächst nicht beirren. Durch ein frühes Tor in der 5. Minute durch Nana Ampomah schien das Spiel bereits früh entschieden. Doch dann übte SPORT1-Moderator Gordon Lesser mit der TSG 1899 Hoffenheim Druck aus. In der 67.Minute schoss Munas Dabbur den Ausgleich und ließ die TSG jubeln.

Dies konnte Ayhan nicht auf sich sitzen lassen und schicke Kenan Karaman (78.) in den Strafraum mit Erfolg. Im Finale trifft Kaan Ayhan dann auf Vincenzo Grifo

Grifo bügelt Owomoyela weg

Im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag zerlegte Vincenzo Grifo vom SC Freiburg Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela mit 5:0.

Owomoyela fehlte es mit den Schwarz-Gelben an offensiven Ideen. Dadurch hatte Grifo leichtes Spiel.

Nationalspieler Luka Waldschmidt traf für Freiburg gleich drei Mal (27., 80., 82.) auch Abrashi (61.) und Petersen (71.) konnten jubeln. "Es waren zu viele individuelle Fehler", gab Owomoyela nach dem Spiel im Gespräch mit SPORT1 zu. "Ein Fußballprofi scheint auch am Controller besser zu sein", scherzte er. Grifo stand somit als Gruppensieger der Gruppe A im Halbfinale und musste dort gegen Leverkusens Patrick Helmes ran.

SC-Profi im Finale

Auch Patrick Helmes konnte Vincenzo Grifo nicht stoppen. Der Freiburger gewann mit seinem Team mit 2:1 gegen die Werkself. Zunächst schoss Helmes seine Mannschaft durch einen Treffer von Karim Bellarabi (27.) in Führung.

Janik Haberer (43.) und Nils Petersen (81.) brachten den Breisgauern aber den Sieg und somit dem Einzug ins Finale für Grifo.

In Zeiten der Corona-Pandemie schafft SPORT1 eine Verbindung zwischen der Welt des klassischen Sports und der des eSports: Bei der neuen "SPORT1 Super League" treten ab dem heutigen Dienstag aktuelle und ehemalige Fußball-Stars auf dem virtuellen Rasen gegeneinander an und zeigen ihre Skills im eSports-Titel FIFA 20 an der PlayStation.

Die ersten Gruppenspiele waren am Dienstag zu sehen.

Am heutigen Donnerstag bekommt die SPORT1 Super League dann die große Free-TV-Bühne: SPORT1 zeigt die Entscheidung in der Gruppenphase, die beiden Halbfinals und das Finale ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.