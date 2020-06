FIFA20: Die Teams of the Week sind zurück!

Der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundene Unterbrechung sämtlicher Fußballigen stellte EA Sports vor gewisse Herausforderungen hinsichtlich des wöchentlich im Ultimate Team Modus (FUT) von FIFA 20 erscheinenden Team of the Week (TOTW).

Ein Ersatz-Programm musste gefunden werden, um den beliebten FUT-Modus wie gewohnt abwechslungsreich und attraktiv für die Spieler zu gestalten. Zuerst waren dies die TOTW-Moments, welche als neue Karten, die auf alten TOTW-Karten früherer FIFA-Editionen basierten, in die aktuelle Version implementiert wurden. Dieser Spaß hielt aber nur wenige Wochen an, bis EA sich dazu entschied die Moments mit den Teams of the Season So Far abzulösen.

Nun, seitdem der Ball nicht mehr nur die Bundesliga, sondern auch in fast allen anderen relevanten Fußballligen wieder rollt, kann EA zum gewohnten Tagesbusiness übergehen: Gestern erschien das erste offizielle TOTW seit Ausbruch des Coronavirus.

Viermal Bundesliga und ein Deutscher

Das TOTW Woche 27

Startelf

TW: Luigi Sepe (84), Parma

LV: Ben Chilwell (84), Leicester City

IV: Nicolas Nkoulou (87), Torino

RV: Cesar Azpilicueta (87), Chelsea

ZM: Kevin De Bruyne (96), Manchester City

LM: Allan Saint-Maximin (86), Newcastle

RM: Edin Visca (88), Istanbul Basaksehir

ZOM: Lars Stindl (85), Borussia M'gladbach

MS: Karim Benzema (91), Real Madrid

ST: Duvan Zapata (88), Atalanta Bergamo

ST: Erling Haaland (90), Borussia Dortmund

Bank

TW: Jordi Masip (84), Real Valladolid

IV: Dedryck Boyata (84), Hertha BSC Berlin

ZM: Rafinha (84), Celta Vigo

RM: Marcos Llorente (83), Atletico Madrid

ST: Jean-Pierre Nsame (83), Young Boys Bern

ST: Danny Ings (84), Southampton

ST: Wout Weghorst (86), Wolfsburg

Reserve

TW: Fabio Szymonek (75), Deportivo Alaves

IV: Rasmus Lauritsen (75), IFK Norrköping

ZOM: Louie Sibley (65), Derby Count

LF: Amahl Pellegrino (79), Kristiansund

RF: Jon Dagur Thorsteinsson (74), Aarhus

Das Team of the Week 27 ist bis nächste Woche Mittwoch verfügbar.