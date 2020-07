Normalerweise erscheinen die FIFA Teams of the Week (TOTW) wöchentlich am Mittwoch um 16:00. Nachdem gestern um 17:00 Uhr aber das Paris-Saint-Germain-Star Kylian Mbappé zierende FIFA21-Cover erschienen ist, befürchteten einige Fans schon, dass das die 42. Ausgabe des TOTW ausfallen könnte.

Auch jetzt - einen Tag später - sind auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen von EA Sports keinerlei Informationen zum TOTW 42 zu finden. Doch die FIFA-Ultimate-Team-Fans können aufatmen. TOTW 42 hat auch ohne offizielle Ankündigungen seinen Weg in das Spiel gefunden.

Harry Kane überragt

Angeführt wird das Team der Woche 42 von niemand geringerem als einem 94er Harry Kane. Der englische Stürmer schoss seine Tottenham Hotspur im vergangenen Liga-Spiel gegen Leicester City mit zwei Toren zum Sieg. Mit Isco von Real Madrid und Fabio Quagliarella von Sampdoria Genua sind zwei weitere Hochkaräter dabei, die jeweils eine 87er-Wertung erhalten haben.

Allgemein scheint es dieses Mal wieder ein deutlich stärkeres TOTW zu sein, nachdem das letzte Woche erschienene TOTW 41 in der FIFA-Community fast durchweg als eines der schlechtestes Teams aller Zeiten bezeichnet wurde.

Das komplette Team of the Week 42 im Überblick

Startelf

TW: Emiliano Martinez (84), FC Arsenal

IV: Ruben Diaz (83), Benfica Lissabon

RV: Alessio Romagnoli (85), AC Mailand

LV: Reguilon (83), FC Sevilla

ZDM: Enis Bardhi (82), UD Levante

ZM: Mario Pasalic (84), Atalanta Bergamo

ZM: Isco (87), Real Madrid

ZOM: Federico Chiesa (82), AC Florenz

LF: Fabio (87), Sampdoria Genua

ST: Harry Kane (94), Tottenham

ST: Jean-Pierre Nsame (85), Young Boys Bern

Bank

TW: Anders Lindegaard (76), Helsingborg

IV: Jannik Vestergaard (82), FC Southampton

ZDM: Declan Rice (82), West Ham United

ZM: Mahmut Tekdemir (81), Basaksehir

LF: Diego Rossi (82), Los Angeles FC

MS: Henrikh Mkhitaryan (84), AS Roma

ST: Roger Assale (81), Leganes

Reserve