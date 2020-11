Aus der offiziellen Pressemitteilung

Am 4. Dezember ist es so weit: FIFA 21 wird auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S erscheinen.

Die Power der Next-Gen-Konsolen und die Fortschritte der Frostbite-Engine ermöglichen den Spielern mit blitzschnellen Ladezeiten, verbesserter Grafik, Audios und Spielerbewegungen sowie detailgetreuen Fußballumgebungen das authentischste Spieltags-Erlebnis der EA SPORTS FIFA-Geschichte.

Authentik Pur

Die Optik und Akustik von FIFA 21 wurden für die Next-Gen-Konsolen überarbeitet. Dazu gehören die vom Look der besten Fußball-Übertragungen inspirierte neue EA SPORTS GameCam und das LiveLight Rendering, ein Deferred-Lighting-System, das sämtliche Aspekte des Gameplays auf dem Rasen weiter optimiert. Tausende von authentischen Fangesängen, die exklusiv in den größten Wettbewerben der Welt aufgenommen wurden, darunter Bundesliga, Premier League und LaLiga, sorgen für die EA SPORTS-Audioatmosphäre, die in Sport-Videospielen ihresgleichen sucht.

Auf der Frostbite-Engine basierende Next-Gen-Technologie ermöglicht eine ungeahnte Authentizität. Die Fans dürfen sich auf größere Detailtiefe bei der Körperdarstellung, Muskelbewegungen beim Schuss und im Wind wehende Haarsträhnen der Topstars freuen. Dynamisches Licht sorgt zudem bei den Gesichtern und Trikots der Spieler für völlig neuartigen Realismus.

Neue, cineastische Szenen vor dem Spiel zeigen, wie die Mannschaftsbusse am Stadion ankommen und wie die Fans nervös ins Stadion gehen, sodass die Spieler noch tiefer ins Spieltags-Erlebnis eintauchen können. In den Live-Spielen reagieren Spieler, Ersatzspieler und Fans kontextabhängig auf wichtige Situationen, sodass die emotionsgeladene Dramatik und die intensive Leidenschaft entscheidender Tore widergespiegelt wird - von Last-Minute-Siegtreffern bis hin zu in letzter Sekunde verhinderten Abstiegen.

"Wir freuen uns, ein neues Level der Authentizität abliefern zu können, das die Spieler wie noch nie ins Spiel hineinzieht, sobald sie in FIFA 21 den virtuellen Rasen betreten", kommentierte Aaron McHardy, Executive Producer von EA SPORTS FIFA. "Die Technologie der Next-Gen-Konsolen eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für das Spielerlebnis in diesem Jahr und darüber hinaus. Mitreißende Next-Level-Spielerlebnisse sorgen für die authentischsten Stadien und Spieler aller Zeiten."

Die neue Technologie ermöglicht eine Optimierung der Dauer und der Grafikqualität von Spieleranimationen, wodurch die Spieler in jeder Spielsituation noch realistischere Bewegungen, noch größere Reaktivität und noch authentischere Spielmanöver erleben können. Egal ob sich die Spieler in der 89. Minute noch mal die Schienbeinschoner zurechtrücken oder lautstark einen Steilpass vom Mitspieler fordern: Die Humanisierung abseits des Balls ermöglicht authentisches Spielerverhalten mit sämtlichen Emotionen des Spitzenfußballs.

Das erweiterte Interaktionssystem von Frostbite erweckt die Real Player Motion Technology auch im Kampf um den Ball zum Leben. Die Spieler rangeln, zerren und drücken und sind dabei so reaktiv wie nie zuvor.

Geschwindigkeit ist Key

Die Spieler haben zum ersten Mal die Gelegenheit, die Zukunft des FIFA-Gameplays zu erleben, mit blitzschnellen Ladezeiten, die sie so schnell wie noch nie mitten ins Spiel versetzen. Die Stadionumgebungen werden mit nie dagewesenem Tempo geladen, damit die Spieler in Sekundenschnelle ins Spiel einsteigen können und nie den Fokus aufs nächste Spiel verlieren, vom Anstoßmodus bis hin zum Karrieremodus.

Auf der PlayStation 5 können die Spieler mit PlayStation-Aktivitäten sogar noch schneller loslegen, indem sie vom PlayStation-Home-Bildschirm direkt in ihre Lieblingsmodi durchstarten. Die detailreiche und reaktive haptische Technologie der neuen PS5 DualSense-Controller ermöglicht es den Spielern, die Wucht jedes Schusses, Passes und Zweikampfes zu spüren und den Rhythmus des Spiels jederzeit in der Hand zu haben.

Spieler, die FIFA 21 für PlayStation 4 und/oder Xbox One vor dem Release von FIFA 22 kaufen oder bereits gekauft haben, erhalten die Spielversion für PlayStation 5 und/oder Xbox Series X|S kostenlos, sobald die neuen Spiele am 4. Dezember 2020 veröffentlicht werden.