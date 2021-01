Er hat es tatsächlich schon wieder getan.

30 Spiele, 30 Siege: eSports-Wunderkind Anders Vejrgang baute seine unglaubliche Siegesserie in der Weekend League der Fußball-Simulation FIFA 21 erneut aus. Der 14-Jährige aus der Nachwuchsakademie von RB Leipzig gewann in der Weekend League einmal mehr alle seiner Partien des Wochenendes und steht nun bei 420 Erfolgen in Serie.

Den Weltrekord für die meisten gewonnen Spiele hintereinander hatte er sich schon zuvor gesichert.

Die Weekend League, bei der 30 Partien pro Wochenende absolviert werden müssen, steht nicht nur Profis offen. Auch Gelegenheitsspieler duellieren sich dort mit Elite-Zockern, welche die Gelegenheit zum Training nutzen. Die ganz großen Turniere darf Vejrgang aufgrund des Mindestalters von 16 Jahren noch nicht spielen.