Die inzwischen 16. Version des Team of the Week ist seit gestern in FIFA 21's beliebten Spielmodus Ultimate Team verfügbar. Von den insgesamt 23 Spielern stehen dieses Mal zwei aus der Bundesliga in der Startelf.

Bundesliga im Überfluss

Der wohl brauchbarste Spieler ist dieses Mal Antoine Griezmann. Der Franzose in Diensten des FC Barcelona schoss beim überzeugenden 4:0-Sieg gegen den FC Granada zwei Tore selbst und bereitete ein weiteres vor. Mit einer Gesamtwertung von 89 Punkten führt er zusammen mit Paris Saint Germains Torhüter Keylor Navas das TOTW #16 wertungstechnisch an. Einzig sein Lauftempo könnte manche Spieler abschrecken.

Zu den interessanteren Spieler gehören dieses Mal auch zwei Deutsche. Marco Reus und der seit dieser Saison für die AS Monaco spielende Kevin Volland überzeugen jeweils mit einer 86er-Wertung. Mit Martin Hinteregger (85), Amine Harit (81) und Jonas Hofmann (81) halten drei weitere Kicker die Bundesliga-Fahne hoch.

Auch aus der zweiten Liga ist mit Marco Hiller vom TSV 1860 München ein weiterer Deutscher mit von der Partie.

Das TOTW #16 im Überblick:

Startelf

TW: Keylor Navas, 89, Paris Saint-Germain

IV: Martin Hinteregger, 85, Eintracht Frankfurt

LV: Jose Gaya, 85, FC Valencia

RV: Danilo, 82, Piemonte Calcio/Juventus Turin

ZM: Dani Parejo, 87, FC Villareal

RM: Achraf Hakimi, 86, Inter Mailand

ZM: Younes Belhanda, 82, Galatasaray Istanbul

ZOM: Marco Reus, 86, Borussia Dortmund

LF: Antoine Griezmann, 89, FC Barcelona

MS: Memphis Depay, 87, Olympique Lyon

ST: Kevin Volland, 86, AS Monaco

Bank & Reserve

TW: Emil Audero, 81, Sampdoria Genua

IV: Romain Thomas, 81, SCO Angers

LM: Amine Harit, 81, FC Schalke 04

LF: Jonas Hofmann, 81, Borussia Mönchengladbach

ST: Erhan Zahavi, 84, PSV Eindhoven

ST: Youssef En-Nesyri, 82, FC Sevilla