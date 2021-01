Diese Nachricht verblüfft viele Zocker!

Electronic Arts hat das offizielle EA SPORTS FIFA 21 Team of the Year (TOTY) präsentiert und damit die besten Spieler des Kalenderjahres 2020 honoriert.

Mit den deutschen Nationalspielern Joshua Kimmich und Manuel Neuer, sowie ihren Teamkollegen Robert Lewandowski und Alphonso Davies sind vier Spieler vom Triple-Sieger FC Bayern vertreten.

Kurios: In der Auswahl fehlt mit Lionel Messi vom FC Barcelona der beste Akteur des Spiels.

Messi fehlt: Fans äußern Unmut

Das erzürnt die Fans. Bei Twitter lassen sie ihrem Unmut freien Lauf.

"Wir zur Hölle kann Messi etwa nicht dabei sein?", fragte ein Nutzer etwa. "Das ist ein Scherz", fügte ein anderer an.

Der sechsfache Weltfußballer hat also keinen Platz in der Traum-Elf gefunden.

Stattdessen füllen Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold (beide Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juve) und Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) die Mannschaft neben dem Bayern-Quartett auf.

Die Community konnte aus einem Pool von 70 nominierten Spielern aus der ganzen Welt wählen.

EA berichtete von mehr als 10 Millionen Abstimmungen der Spieler aus mehr als 185 Ländern.

Torwart

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Abwehr

Alphonso Davies (FC Bayern München)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Mittelfeld

Bruno Fernandes (Manchester United)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Angriff

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio)

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Paris St. Germain)

Das Team of the Year ist für begrenzte Zeit in Packs erhältlich. Die FUT-Preise für die Karten werden wohl stark variieren. Insbesondere Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski und Kylian Mbappe könnten in höheren Sphären rangieren. Preise von bis zu zehn Millionen wurden bereits diskutiert.