Letzte Woche war FIFAs Team of the Week (TOTW) qualitativ auf einem sehr hohen Level. 86 war der Gesamtwertungsschnitt. Mit Karim Benzema und Neymar knackten gleich zwei Spieler die 90er-Marke. Nun scheint es so, als wolle EA mit TOTW #19 genau da weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Die aktuelle Wochenauswahl beinhaltet auch dieses Mal einige gute Spieler, die jedes Team verstärken können.

Salah mit Bestwert

Ganz oben in der Gesamtwertungstabelle steht dieses Mal Mo Salah vom FC Liverpool. Der Flügelspieler des englischen Meisters überzeugte vergangenen Sonntag beim 3:1-Sieg gegen West Ham United mit zwei Toren. Neben dem ägyptischen Stürmer sind mit Giorgio Chiellini, Sergey Milinkovic-Savic und Lautaro Martinez drei weitere Spieler dabei, die mit einem 88er-Grundwert überdurchschnittlich gute Wertungen mitbringen.

Aus deutscher Sicht sieht es im Vergleich mit den letzten TOTWs eher mau aus. Marius Wolf ist der einzige Deutsche, der es in die Auswahl der 19. Ausgabe geschafft hat. Mit Thomas Delaney und Andre Silva bekommt der Kölner aber wenigstens noch ein wenig Unterstützung aus der Bundesliga.

Das Team of the Week #19 in der Übersicht

Startelf

TW: Yassine Bounou (81), FC Sevilla

IV: Giorgio Chiellini (88), Piemonte Calcio/Juventus Turin

RV: Joao Cancelo (86), Manchester City

RV: Mathieu Debuchy (82), Saint-Etienne

ZDM: Thomas Delaney (86), Borussia Dortmund

ZDM: Tomas Soucek (86), West Ham United

ZDM: Benjamin André (83), OSC Lille

ZM: Sergey Milinkovic-Savic (88), Lazio Rom

RF: Mo Salah (92), FC Liverpool

LF: Henrikh Mkhitaryan (86), Roma FC/AS Rom

ST: Lautaro Martinez (88), Inter Mailand

Bank & Reserve

TW: Ellery Balcombe (70), Doncaster Rovers

RAV: Marius Wolf (81), 1. FC Köln

ZOM: Roberto Pereyra (81), Udinese Calcio

ST: Callum Wilson (84), Newcastle United

ST: Andre Silva (84), Eintracht Frankfurt

ST: Patrick Bamford (82), Leeds United