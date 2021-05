Die Überraschungsmannschaft Celtic Worms FC ist als erster Klub ins Finale des DFB ePokal eingezogen. Das Amateurteam mit drei eSportlern im Aufgebot setzte sich in der Fußball-Simulation FIFA 21 auf der Xbox One durch und trifft im Finale am Sonntag (13.45 Uhr/ProSieben Maxx) auf den Konsolen-Sieger der Playstation 4.

Der 1. FC Köln sowie die eSportler des FC St. Pauli kämpfen am Sonntag (12.00 Uhr) um den Einzug ins erste Endspiel des ePokals des Deutschen Fußball-Bundes. Celtic Worms schaltete im Konsolen-Finale der Xbox One den 1. FC Heidenheim, Sieger der VBL Club Championship, mit 5:4 Punkten nach Golden Goal aus. Auch eine Runde zuvor hatte Worms gegen RB Leipzig mit 5:4 nach Golden Goal die besseren Nerven gehabt.

Insgesamt 64 Teams von Bundesligisten und diversen Amateurmannschaften kämpfen seit Donnerstag auf der PS4 sowie Xbox in K.o.-Duellen im Modus "best of three" um den Titel. Das Siegerteam erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, insgesamt werden fast 50.000 Euro an die vier besten Klubs ausgeschüttet.

Die zwölf besten VBL-Profivereine durften auf beiden Konsolen mit jeweils einem Team aus drei Spielern antreten. Die restlichen 40 Plätze wurden durch Amateurmannschaften aufgefüllt. Das ePokalsieger-Team wird in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen.