vergrößernverkleinern Das TOTW #32 scheint fürs aktuelle FIFA-Meta nur wenig herzugeben © EA Sports

EarlyGame Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Bundesliga hat am Wochenende pausiert, mit Kai Havertz vom FC Chelsea hat es trotzdem ein Deutscher ins ansonsten eher langweilige FIFA Team of the Week #32 geschafft.