FIFA-Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous hat die Qualifikation für das VBL Grand Final verpasst. Der Weltmeister von 2019 musste sich in der letzten Runde der Play-offs an der Playstation 4 deutlich mit 1:4 und 3:7 Andreas "ANDY" Gube von Eintracht Frankfurt geschlagen geben.

Auch der frühere deutsche Meister Michael "MegaBit" Bittner (Werder Bremen) scheiterte an der Xbox in der Fußball-Simulation FIFA 21 an seiner letzten Hürde. Für das Grand Final qualifizierten sich derweil Dylan "DullenMIKE" Neuhausen (SC Freiburg), derzeit Europas bester Profi an der Xbox, und Topspieler Niklas "NRaseck 7" Raseck.

Insgesamt 32 eSportler kämpfen vom 4. bis 6. Juni um die Deutsche Meisterschaft im eFootball und ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro. Bereits qualifiziert waren jeweils zwei Spieler der Klubs, die in der VBL Club Championship in ihren Divisionen einen Top-4-Platz erreicht hatten.

Anzeige

Für Harkous (Fokus Clan) gilt nun die volle Konzentration der Qualifikation für den FIFA eWorld Cup. Der frühere Bremer ist weiterhin Titelverteidiger, da die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Wie die FIFA mitteilte, sollen vom 6. bis 8. August die weltweit 32 besten Spieler erneut in London in einem Offline-Event um dem WM-Titel und ein Preisgeld von 500.000 Dollar kämpfen.