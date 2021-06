Die besten deutschen FIFA-Profis kämpfen ab Freitag beim Grand Final der Virtuellen Bundesliga um die deutsche Einzel-Meisterschaft im eFootball. Insgesamt 32 Teilnehmer, darunter auch die eNationalspieler Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, Umut "RBLZ_Umut" Gültekin oder Mustafa "xMusti19" Cankal, duellieren sich in der Fußball-Simulation FIFA 21 um den Meistertitel und eine Siegprämie von 40.000 Euro.

Auch Titelverteidiger Yannic "Yannic0109" Bederke vom FC Augsburg qualifizierte sich für das Finalturnier. "Es wird richtig hart, den Titel zu verteidigen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Turnier", sagte der 20-Jährige.

Jeweils 16 Profis kämpfen in einer Vorrunde auf den Konsolen Playstation 4 und Xbox One um den Einzug in die am Samstag (ab 15.30 Uhr/Twitch) startende K.o.-Runde. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch das große Finale des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der ESL organisierten Wettbewerbs online ausgetragen. Das Halbfinale sowie das konsolenübergreifende Finale finden am Sonntag (ab 17.00 Uhr/ProSieben Maxx) statt.

Der Preispool beträgt insgesamt 100.000 Euro und wurde im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Bereits qualifiziert waren jeweils zwei Spieler der Klubs, die in der VBL Club Championship in ihren Divisionen einen Top-4-Platz erreicht hatten. Die restlichen Teilnehmer kämpften sich durch einen eigenen Play-off-Wettbewerb.