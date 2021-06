Wer erinnert sich nicht an diesen Moment, als Mario Götze den DFB zum Fußball-Weltmeister geschossen hat? Nach einer Flanke von André Schürrle nahm er den Ball gekonnt mit der Brust an und vollendete im Fallen ins lange Eck. Der Rest ist Geschichte, Deutschland wurde 2014 gegen Argentinien zum insgesamt vierten Mal Weltmeister. Für diese Leistung ehrt EA den WM-Helden und verpasst ihm eine richtig starke Spieler-Momente-Karte, die als SBC abgeschlossen werden kann.

Götze mit stärkeren Werten als Messi

Götze sollte der Welt damals bekanntermaßen zeigen, dass er besser sei als Lionel Messi. Nun, mit der neuen Karte erhält der 29-jährige tatsächlich Werte, die ihn stärker werden lassen als den sechsmaligen Weltfußballer.

Seine 93er-Bewertung ist einfach überragend, nicht nur aufgrund der Körpergröße hat er diverse Gemeinsamkeiten mit Messi und steuert sich relativ ähnlich. Die wichtigen Werte für einen zentral offensiven Mittelfeldspieler wie Schnelligkeit, Schießen, Passen und Dribbeln befinden sich alle im 90er-Bereich. Lediglich sein Zweikampf-Wert fällt mit 68 ab. Obwohl er die gleiche Gesamtwertung wie die Standard-Karte Messis erhält, ist er in allen Einzelwerten außer Schießen besser als Barcas Superstar! Zusätzlich bekommt man ihn zu einem sehr akzeptablen Preis. Rund 200.000 Münzen ist die Sonderkarte wert.

Mittlerweile spielt Götze in der niederländischen Eredivisie bei PSV Eindhoven. Für seine Verlinkung in puncto Chemie ist das natürlich nicht optimal, aber um ihn lediglich von der Bank zu bringen, wie 2014 schon Joachim Löw in der WM, ist er fast zu stark.

Damit die Götze-Spieler-Momente-SBC abgeschlossen werden kann, müssen zwei Teams abgegeben werden. Die erste Aufgabe nennt sich Top-Form und benötigt mindestens einen InForm-Spieler oder einen TOTS-Spieler unter den elf Akteuren. Zusätzlich darf das Team in der Gesamtstärke nicht schlechter als 83 sein und muss einen Chemie-Wert von mindestens 80 erreichen.

Die zweite Mannschaft muss mindestens einen Spieler aus Deutschland beinhalten. Die Stärke muss eine 86 erreichen und die Chemie darf nicht schlechter als 70 sein. Wer die nötigen Spieler hat oder genügend Münzen auf dem Konto, der kann diese SBC guten Gewissens abschließen – zumindest dann, wenn eine Verlinkung Sinn ergibt.