Dieses Team ist voller Superstars aus den besten fünf Ligen Europas, bestehend aus der Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A. Insgesamt sind 12 Teams vertreten, darunter auch der jeweilige Meister der Liga.

Robert Lewandowski und Joshua Kimmich sind dabei

Das Ultimate TOTS ist voller Meta-Spieler: Bis auf Stefan de Vrij würde wohl jeder FUT-Spieler jeden Akteur des Ultimate TOTS in seinen Verein aufnehmen. Der Haken an der Sache ist, dass man die Karten zunächst in Packs ziehen muss, die man wiederum kostenpflichtig erwerben muss, um Ingame Profit zu machen. Die herausragenden Spieler sind natürlich Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé. Aber auch zu Joshua Kimmich oder Mohamed Salah würde man nicht nein sagen.

TW: Jan Oblak (Atletico Madrid) - 96 OVR

LV: Theo Hernandez (AC Mailand) - 92 OVR

RV: Joao Cancelo (Manchester City) - 91 OVR

IV: Stefan De Vrij (Inter Mailand) - 92 OVR

ZDM: Joshua Kimmich (FC Bayern München) - 96 OVR

ZM: Kevin De Bruyne (Manchester City) - 96 OVR

ZOM: Bruno Fernandes (Manchester City) 96 OVR

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 96 OVR

LM: Jonathan Bamba (OSC Lille) - 92 OVR

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 96 OVR

ST: Kylian Mbappé (PSG) - 97 OVR

ST: Lionel Messi (FC Barcelona) - 98 OVR

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 98 OVR

ST: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) - 98 OVR

ST: Romelu Lukaku (Inter Mailand) - 96 OVR

EA hat zusätzlich zum Ultimate TOTS auch eine Flashback-SBC zum Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé veröffentlicht. Der Franzose, der 2017 für 135 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona transferiert wurde, kostet in FIFA allerdings satte 700.000 Münzen. Da würden wir dann doch lieber einen Spieler aus der obigen Liste empfehlen.

