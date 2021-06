Kai Wagner ist wahrscheinlich nur den MLS-Insidern ein Begriff. Der Deutsche ist 2019 von den Würzburger Kickers zu Philadelphia Union gewechselt. Dieser Schritt hat sich gelohnt, denn er wurde als bester Linksverteidiger der Liga mit einer TOTS-Karte ausgestattet. Wagner liebäugelt mit einem Wechsel zurück nach Europa. Er hat durchaus ansehnliche Werte in FIFA 21, vor allem sein 94er-Tempo machen ihn beliebt.

Nani ist der herausragende Spieler im Team

Es ist natürlich nicht einfach, MLS-Spieler in FUT-Teams einzubauen. Es gibt nur wenig gute Spieler aus der amerikanischen Liga – mit der Team of the Season Squad Building Challenge vom französischen Weltmeister Blaise Matuidi sind es gerade einmal zwölf MLS-TOTS-Karten. Nichtsdestotrotz gibt es den ein oder anderen Meta-Spieler im MLS-Team.

Cristian Espinoza und Diego Rossi überzeugen mit hohen Tempo-Werten und werden gute Super-Subs sein. Der absolute Starspieler ist der Portugiese Nani von Orlando City. Der linke Flügelspieler hat jeweils fünf Sterne bei schwachem Fuß und Spezialbewegungen, dazu kommen 95 Tempo, 93 Schießen, 92 Passen und 97 Dribbling. Es ist nicht verwunderlich, dass Nani aktuell nicht auf dem Transfermarkt zu erhalten ist, da die Preisspanne von 650.000 Münzen viel zu niedrig angesetzt ist. Nani ist zweifelsohne eine der besten Karten in FIFA 21 Ultimate Team.

