Xherdan Shaqiri ist einer der besten Fußballer der Schweiz, das bestätigt er Jahr für Jahr in der Nationalmannschaft. Auch im verlorenen Viertelfinale gegen Spanien traf der Liverpool-Spieler zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Elfmeterschießen war Shaqiri nicht mehr mit von der Partie – und die Schweiz schied nach einem großen Kampf aus.

260.000 Münzen für 93er-Karte - fairer Preis?

Zeitgleich zum EM-Viertelfinale ging in FIFA 21 das Summer-Stars-Event live. Als Teil dieses Events wurde Xherdan Shaqiri als Squad Building Challenge (SBC) verfügbar. Die Summer Stars sind die besten Spieler des vergangenen Monats, also die erfolgreichsten Akteure der Europameisterschaft und der Copa América. Shaqiri ist völlig zurecht Teil dieser Auswahl geworden. Die Summer Stars sind Endgame-Karten, das ist unschwer an der Gesamtbewertung zu erkennen. Shaqiri hat eine 93 erhalten und ist damit der mit Abstand beste Schweizer in FIFA 21.

Mit 95 Tempo, 92 Schießen, 94 Dribbling und 5-Sterne-Skills passt Shaqiri selbstverständlich perfekt in die aktuelle Meta. Um die Shaqiri-SBC abzuschließen, müssen insgesamt drei Teams eingetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 260.000 Münzen. Der Preis ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken, da sich der Markt nach der teuren Sergio Ramos "Ende einer Ära"-SCB wieder erholt hat.

Die Shaqiri-SBC dreht sich rund um seine Nation und seinen aktuellen Verein Liverpool. In der ersten Mannschaft muss ein Schweizer enthalten sein, außerdem muss der Gesamtwert mindestens 82 betragen. Die nächsten beiden Mannschaften sind deutlich teuer, weil die benötigte Gesamtstärke auf 84 beziehungsweise 86 angehoben wird.

Solltet ihr ein Premier-League-Team besitzen und eine Verstärkung auf der rechten Angriffsseite brauchen, würden wir euch zu einem Abschluss der Shaqiri-SBC raten. Die Community war sich zum Release der SBC nicht ganz sicher, ob sich die Karte lohnt. Doch nachdem sich die Preise wieder reguliert haben, steht einem Abschluss nichts im Weg.