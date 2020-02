Obwohl Super Smash Bros. Melee beinahe 20 Jahre im Umlauf ist, gehört der Brawler zu den beliebtesten Games des Fighting-Genres. SSBM ist bis heute fester Bestandteil der großen Fighting-Games-Veranstaltungen. Unter anderem war der Titel für lange Zeit eine der Hauptattraktionen der EVO, dem größten FG-Turnier.

Champion unterschreibt bei GG

Zu den aktuell größeren Wettbewerben gehört das Genesis-Turnier. Im Zuge der mittlerweile siebten Ausgabe konnte der SSMB-Spieler und -Profi Zain überzeugen und am Ende den Titel für sich gewinnen. Dabei schien der Erfolg Zains zu keiner Sekunde gefährdet gewesen. Elf Spiele und keine Niederlage, standen am Ende auf dem Konto des US-Amerikaners.

Nun sicherten sich die Golden Guardians die Dienste des amtierenden Genesis-Champions und nahmen diesen unter Vertrag. Zain selbst änderte bereits seine Social-Media-Auftritte im Stile des Teams

Die eSports-Organisation gehört dem bekannten Basketball-Team Golden State Warriors und ist in unterschiedlichen eSports-Disziplinen aktiv. Am bekanntesten dürfte die League of Legends-Abteilung sein. Diese stellt zwei Teams, die sowohl in der nordamerikanischen LCS, als auch deren Academy-Liga an den Start gehen.