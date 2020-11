Von Fatih Öztürk

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist nach wie vor ein Favorit der Fighting Game Community (FGC). Am 23. November versammelte sich eine ausgewählte Gruppe aus Turnierspielern, um an einem Twitch Rivals-Event teilzunehmen.

Unter dem Titel"UMVC3 Lives" veranstaltete Twitch-Streamer Maximilian Dood ein 32-Mann-Turnier mit großen Namen wie Angelic, RayRay, MarlinPie und NotEnough Damage. Am Ende war es Rene "RyanLV" Romero, der sich mit seinem Team aus Morrigan, Chun-Li und Phoenix, gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Gespielt wurde der Titel über Parsec, einer Screensharing-Technologie, die es erlaubt Games mit lokalem Mehrspielermodus über die Cloud zu spielen. Im Fall von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 sorgt das für ein Spielgefühl, das dem einer Offline-Session ähnelt. Über 30.000 Zuschauer versammelten sich gleichzeitig im Stream, um das Spektakel zu verfolgen und zu zeigen, dass "Marvel" lebt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bis zur Unendlichkeit…

Marvel vs. Capcom gilt als altehrwürdige Reihe in der Welt der FGC, die mit ihrem letzten Teil "Infinite" in Ungnade der Spielerschaft fiel.

Obwohl MVC 3, und seine aktuelle Variante Ultimate Marvel vs. Capcom 3 über 10 Jahre alt sind, überraschen passionierte Spieler immer noch mit neuer Tech und kreativem Gameplay. Der Freiform-Ansatz des Combo-Systems erlaubt fortwährend frische Ideen.