Red Bull veranstaltet in der Gaming Sphere London ihre diesjährige Auflage des Red Bull Kumite. Am 22. und 23.05.2021 erwarten Zuschauer zwei Tage voller hochkarätiger Fighting-Game-Action. Am Samstag, dem 22. Mai, wird ein Guilty Gear Strive-Showcase sowie die Gruppenauslosung für das Main-Event zu sehen sein. Am Sonntag, den 23. Mai findet dann das Street Fighter V-Turnier statt.

Insgesamt befinden sich 16 internationale Spieler im Arsenal des Invitationals. Einer davon hat sich durch den Sieg eines Last Chance Qualifiers die Möglichkeit erspielt, am Red Bull Kumite London teilzunehmen.

Kumite London: Die eingeladenen Spieler

Die Liste der Spieler, welche zum Red Bull Kumite London eingeladen wurden, strotzt nur so vor großen Namen. EVO-Champions, Charakter-Experten und regionale Größen treffen aufeinander. Dabei wurde auch auf eine Vielfalt in der Wahl ihrer Charaktere geachtet, um ein ausgewogenes Turnier zu bieten. Die eingeladenen Profis sind:

Masaki "Kawano" Kawano (Japan) - Kolin

Hajime "Tokido" Taniguchi (Japan) - Akuma, Urien

Masato "Bonchan" Takahashi (Japan) - Sagat, Karin

Tsunehiro "gachikun" Kanamori (Japan) - Rashid

Derek "iDom" Ruffin (USA) - Laura, Poison

Bryant "Smug" Huggins (USA) - Balrog, G

Victor "Punk" Woodley (USA) - Karin, Cammy, Kolin

Benjamin "Problem X" Simon (Großbritannien) - M. Bison, Abigail, Alex

Claude Eric "Hurricane" Diboti (Großbritannien) - Cammy

Alfonso "VegaPatch" Martínez (Spanien) - F.A.N.G

Nathan "Mister Crimson" Massol (Frankreich) - Dhalsim, G

Olivier "Luffy" Hay (Frankreich) - R.Mika, Rose

Houmaid "Takamura" Rabie (Belgien) - Akuma, Ken

Arman "Phenom" Hanjani (Norwegen) - Karin, Ryu, Necalli

Leider wurde kurzfristig bekannt gegeben, dass einer der eingeladenen Spieler - Li-Wei "Oil King" Lin aus Taiwan - nicht am Turnier teilnehmen wird. Ein Ersatz ist wohl bereits gefunden, aber noch nicht kommuniziert.

Der Last Change Qualifier

Wie üblich präsentierten Red Bull noch eine letzte Chance, um sich als 16. Teilnehmer in die Ränge der internationalen Profis zu stellen. Statt am Vortag des Main-Events, wurde diese Turnier dieses Jahr online ausgetragen. Der Gewinner: Shaquille "Jones" Jones aus Großbritannien. Er wird am 22.05. und 23.05. sein Können auf dem Red Bull Kumite London unter Beweis stellen.

Das gesamte Event wird auf twitch.tv/redbull und youtube.com/redbullgaming im Live-Stream zu sehen sein.