Am vergangenen Mittwoch hat das Entwicklerstudio hinter Melty Blood: Type Lumina eine neue Folge ihres Dev-Diaries "Type-Moon Times" veröffentlicht. In diesem sprachen sie erneut über den kommenden Nachfolger der beliebten Anime-Fighter-Reihe.

Fans konnten sich über die Ankündigung der beiden Charaktere Kisui und Kohaku freuen. Zu der Überraschung vieler wurde auch ein Release-Termin in naher Zukunft enthüllt. Melty Blood: Type Lumina erscheint am 30.9.2021 für Steam, PlayStation 4, Xbox One, und Nintendo Switch. Es wurde sowohl eine Standard- und eine Deluxe-Edition bestätigt. Letztere enthält unter anderem ein Artbook und den Soundtrack.

Verpackt wurden diese Informationen in einen Trailer, der zudem massig neues Gameplay zeigt.

Fans sind euphorisch

Die Melty Blood-Community nimmt das neue Videomaterial und die damit verbunden Ankündigungen sehr positiv auf. Zudem weckt das gezeigte Gameplay auch das Interesse von Spielern, die bisher mit dem Franchise noch keine Berührungspunkte hatten, aber mit der neusten Version den Einstieg wagen möchten. Und auch Turnier-Organisatoren springen auf den Zug auf. Alex Jebailey, Hauptveranstalter von CEO, hat bereits jetzt angekündigt, dass Melty Blood: Type Lumina Teil des Line-Ups von CEO 2022 sein wird.

Die Ankündigung, dass der Titel den überlegenden Rollback-Netcode für seine Online-Modi nutzen wird setzt dem Hype der Spielerschaft die Krone auf. Guilty Gear Strive hatte zuletzt demonstriert, was für einen Unterschied die Verwendung dieser Variante, im Vergleich zum veralteten Delay-Based-Netcode, macht.

Besonders Core-Spieler, die von der Qualität von Guilty Gear Strive nicht überzeugt sind, hat der neue Trailer von Melty Blood: Type Lumina neue Hoffnung gegeben. Der österreichische Fighting Game-Profi Daniel "King_Rasta" Wilfing hatte damals mit der Melty Blood-Reihe seine Karriere begonnen und reagiert wie folgt:

King_Rasta betont auch immer wieder, wie seine Spielstärke in anderen Titeln, wie Guilty Gear XRD oder BlazBlue auf seine Erfahrung mit Melty Blood zurückzuführen ist. Er sieht seine Spielzeit mit der Reihe als ausschlaggebenden Grund für seine Fähigkeiten.

