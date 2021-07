EVO 2021: Skullgirls wird zum Main-Game

Von Matthias Regge

Am 7. Juli gab der offizielle Skullgirls-Account auf Twitter bekannt, dass Skullgirls 2nd Encore nun ein offizielles Main-Game von EVO 2021 sei. Die diesjährige Version des großen Fighting Game-Turniers wird online ausgetragen, weshalb Skullgirls sich dank seines hervorragenden Netcodes perfekt für dieses Format eignet.

Das Main-Event wird auf der PC-Version ausgetragen. Zusätzlich findet ein Community-Event auf der PlayStation 4 statt. Die Anmeldung für beide Turniere schließt am 15. Juli.

Der lange Weg zum EVO Main-Game

Skullgirls und EVO hatten in der Vergangenheit nicht das beste Verhältnis. Der Titel hatte es nie in das Line-Up von Evolution geschafft - sehr zum Ärger der Spielerschaft. Die größte Chance hatte das Spiel 2017. Hier fand ein Community-Voting statt, welches den neunten Slot des EVO-Rosters entscheiden sollte. Abgestimmt wurde über Spenden, welche für die Make-a-Wish-Foundation gesammelt wurden. Ein Umstand der in der Fighting Game Community auf wenig Anklang stieß, da es sich schnell zu einem Kampf entwickelte, der scheinbar nur über die Geldbörsen der Fans ausgetragen wurde.

Letztendlich gewann Ultimate Marvel vs. Capcom 3 die Abstimmung. Skullgirls-Fans waren enttäuscht. Aber besonders Ex-Skullgirls Lead Designer Mike "Mike Z" Zaimont gehörte immer wieder zu den Personen, die ihren Unmut über die Abwesenheit von Skullgirls zum Ausdruck brachten. So auch 2018:

Nachdem Zaimont 2020 wegen mehreren Vorwürfen zu unangebrachtem Verhalten das Entwickler-Team verlassen hatte, schienen sich die Ufer zwischen Skullgirls und EVO etwas zu glätten. Bereits 2020 wurde Skullgirls kurzfristig als Main-Game für EVO Online angekündigt. Das Event fiel in jenem Jahr allerdings wegen Anklagen über sexuellen Missbrauch gegen den EVO-Gründer Joey "Mr Wizard" Cuellar aus.

Dieses Jahr bekommt Skullgirls 2nd Encore eine weitere Chance. Die Community ist wie immer euphorisch über die Gelegenheit. Der Titel erfreut sich seit vielen Jahren an einer eingeschworenen, spielstarken Turnier-Szene.