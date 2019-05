Fortnite Season 9 startet mit vielen Änderungen in die Zukunft

Nachdem am Wochenende der Vulkan auf der Fortnite-Karte unter großer Fanfare ausgebrochen war und Tilted Towers, sowie Retail Row zerstört hatte, konnten zu Beginn der 9. Season aus der Asche neue Orte entstehen.

Fortnite-Karte macht einen Sprung in die Zukunft

Unter dem Motto "The Future is yours" zeigen sich Neo Tilted und die Mega Mall so auf der neuen Karte nun in ihrem vollen Glanz, futuristischem und laden zur Erkundung ein.

Auch aus einer anderen Zeit sind die Windkanäle und Ventilatoren, die nun überall auf der Karte zu finden sind. Nutzbar sind diese, um sich schneller und kreativ fortbewegen zu können.

Doch Vorsicht: Auch Fahrzeuge und Geschosse lassen sich von dem Wind mitwirbeln.

Viele Waffen und Items wurden in den Tresor gepackt

Vergrabene Schätze, Giftfallen, den Revolver mit Fernrohr, Haftgranaten, das schallgedämpfte Sturmgewehr, die Ballons, das Infrarot-Sturmgewehr und die Pumpgun haben sich somit alle vorerst aus dem Spiel verabschiedet und werden nun nicht mehr verfügbar sein.

Aus dem Tresor zurück gekommen sind dafür nun aber die Granaten und das Trommelgewehr.

Auch eine komplett neue Waffe kann nun in den Graden selten, episch und legendär gefunden werden: Die Kampfschrotflinte. Das Magazin kann 10 Schrotpatronen fassen während die Waffe selbst über Halbautomatik verfügt.

Änderungen im Battlepass

Wie üblich können sich Spieler mit dem Battlepass auf über 100 exklusive Belohnungen freuen. Diesmal bekommen sie sogar direkt beim Kauf des Passes zwei Outfits: "Sentinel" und "Rox".

Die Besonderheit dieser Outfits ist diesmal allerdings, dass man sie weiter aufrüsten, also nach und nach mit mehr kosmetischer Panzerung versehen kann.

Ganz neu in der Season 9 sind auch die sogenannten "Fortbytes" — Das sind auf der Karte verstreute und sammelbare Gegenstände, durch welche der Spieler sich weitere Belohnungen verdienen und Geheimnisse enthüllen kann.

Um sie zu finden muss allerdings zuerst verstreuten Hinweisen nachgegangen werden.