In einer unvergleichlichen PR-Aktion hat Epic Games die zehnte Saison und damit auch das erste Kapitel von Fortnite beerdigt. Social Media Posts wurden gelöscht, überall erschien nur noch ein schwarzes Loch.

Eben dieses schwarze Loch war es auch, das die bisher bekannte Map in sich eingesogen hat. Eine Rakete zerstörte am Sonntag die offensichtlich vorhandene Kuppel über der Fortnite-Welt und löste eine Kettenreaktion aus. Seitdem kann niemand mehr looten, bauen und epische Siege erringen.

Fortnite Kapitel 2

Aus zahlreichen Quellen sprießten Gerüchte, dass ein zweites Kapitel bevorsteht. Eine neue Map, neue Items und Fahrzeuge.

Anzeige

Ein geleakter Trailer bestätigte nun sämtliche Vermutungen und gibt einen ersten Ausblick auf die brandneue Karte und einige weitere Neuerungen. Inzwischen wurde der Trailer auch von offizieller Seite veröffentlicht.

Zu Beginn des Trailers implodiert das schwarze Loch, auf das seit dem Event in einem Livestream von Epic Games gestarrt werden kann. Die Kamera zoomt heraus und landet in einem Teich auf einer ganz neuen Oberfläche. Die neue Karte scheint also woanders zu existieren als die vorherige.

Ein aus vier Charakteren bestehendes Team schleicht durch die Finsternis, überquert einen Damm und angelt nach Waffen.

Frische Landstriche, ein Atomkraftwerk mit verstrahltem See davor und vieles mehr wird in dem Clip enthüllt.

Die Neuerungen

Die Spieler können nun nach Loot fischen, mit Booten fahren und schnell durchs Wasser schwimmen. Kosmetische Gegenstände wie Hula-Hoop-Reifen, Emotes und Tänze sind natürlich auch enthalten.

Tankstellen können beschossen werden, um die Gegner durch die Explosion zu erledigen. Der große Staudamm kann durchfahren werden und die ganze Map ist mit Wasserläufen durchzogen.

Es gibt also viel zu entdecken. Und das ist nur die erste Season - weitere Gimmicks werden also folgen.

Fortnite Kapitel 2 startet jetzt.