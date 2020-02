Die heiß erwartete Saison 2 von Fortnite Kapitel 2 hat begonnen. Spieler auf PlayStation 4, Xbox One, Switch, Pc, Mac, Android und iOS können ab sofort das kostenlose Update herunterladen. In gleich zwei Trailern präsentiert Entwickler Epic Games was die Spieler so erwartet.

Spione unter sich

Die Insel wurde von Geheimagenten der Fraktionen "Ghost" und "Shadow" übernommen und das Schicksal der Insel liegt in den Händen der Spieler.

Auf der ganzen Insel gibt es neue Orte, die entdeckt werden wollen. Außerdem gibt es viele Geheimgänge, die einen versteckten Einbruch ermöglichen. Es wird auch möglich sein Selbstschussanlagen auszuschalten, Überwachungskameras zu umgehen und mit neuen Gadgets wie Körpergranaten oder Verkleidungen die Gegner zu überlisten.

Die Yacht ist einer der neuen streng geheimen Orte auf der Insel. © Epic Games

Es gibt auch zeitexklusive Einsätze, in denen die Spieler feindliche Basen einnehmen, Wachen ausschalten und Anführer besiegen müssen. Als Belohnung winken besonders mächtige Waffen.

Neuer individueller Battle-Pass

Über 100 Belohnungen, inklusive gänzlich neuer Individualisierungsoptionen, wie alternative Ghost- und Shadow-Outfitvarianten oder exklusive Battle-Pass-Outfits, warten auf die Fans.

Der Battle-Pass kostet wie gewohnt 950 VBucks, bis zu 1500 kann man sich verdienen, wenn man gewissenhaft die Challenges erledigt. Zum Ende des Trailers ist auch noch ein Deadpool Skin zu sehen. Wie genau die Spieler an diesen sicherlich heiß begehrten Skin herankommen ist noch unklar.