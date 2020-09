Auch in der neuesten Fortnite-Saison wird es wieder viele Turniere mit großen Preisgeldern geben. Trotz der Corona-Krise will Epic Games massive Preispools in Millionenhöhe ausschütten. Die kommende Saison hat die Marvel Comics mit ihren Superhelden zum Thema, welche Profispieler diesen Herbst zum Helden werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In der vergangenen Saison wurden sieben Einzelspieler zu Champions gekrönt, um diese Ehre buhlen nun viele Profis in dem größten Battle-Royale-Titel der eSports-Szene. SPORT1 hat alle Termine zusammengefasst:

Kapitel 2 - Saison 4: Alle Termine

In einem Blog-Post haben Epic Games alle Termine für den Herbst 2020 bekanntgegeben. Zu den wichtigsten zählen die Solo und Trio Cash Cups, Wild Wednesdays und natürlich die DreamHack Serie.

12. und 13. September: DreamHack Online Open (Nordamerika West)

13. September: Hype Nite

14. - 21. September: Paradox's Platform Solo Cash Cups

15. - 22. September: Castor's Contender Trio Cash Cups

15. - 22. September: Chopper's Trios Cash Cups

16. - 23. September: Wild Wednesdays

17. und 18. September: DreamHack Online Open (Nordamerika Ost)

19. und 20. September: DreamHack Online Open (Europa)

20. - 27. September: Hype Nite

25. - 27. September: FNCS Warmup

Die Fortnite Championship Series

Nach der ersten Phase im September startet dann im Oktober die Fortnite Championship Series (FNCS). Das Format wurde ein bisschen abgewandelt: Alle 33 Teams die sich für die finale Runde der Woche qualifizieren werden an zwei Tagen ihre Spiele austragen. Außerdem gibt es ein Wildcard Match über welches sich das letzte Team für die Grand Finals qualifizieren kann. Das sind die Termine für die FNCS:

09. Oktober - 11. Oktober: FNCS Woche 1

16. Oktober - 18. Oktober: FNCS Woche 2

23. Oktober - 25. Oktober: FNCS Woche 3

29. Oktober - 01. November: FNCS Woche 4

Zusätzlich hat Epic Games das Regelwerk erweitert. So ist Smurfing (das spielen mit einem Zweit-Account) nun eindeutig verboten. Genau so wurde klargestellt welche Handlungen im Spiel als illegale Absprache gelten. Alle Details finden sich in dem Blogpost.