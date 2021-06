Das nächste Live-Event in Fortnite steht an. Am virtuellen Strand können sich Spieler dann zur Cosmic Summer Celebration treffen und ordentlich feiern. Bereits in der Vergangenheit wurden zur Eröffnungsfeier der Live-Events Konzerte gegeben. Auch dieses Mal soll ein musikalischer Akt das Spektakel einläuten.

Ausgelassene Party am Believer Beach

Der offizielle Twitter-Account von Fortnite bestätigte nicht nur den Zeitraum der Cosmic Summer Celebration, sondern gab zusätzlich noch den Ort bekannt. Gefeiert wird ab 22. Juni für zwei Wochen. Die Party wird am "Believer Beach" steigen. Fortnite-Veteranen kennen den Bereich noch als "Sweaty Sands".

Das Strandareal bietet mit seiner idyllischen Erscheinung die optimale Location, um eine virtuelle Feier zu zelebrieren. Sand, Palmen und Meer sorgen für einen wunderbaren Urlaubs-Flair. Zusätzlich werden mit Beginn des Events neue Quests und Belohnungen für die Spieler freigeschalten.

Dann heißt es wieder grinden, um alle möglichen Rewards abstauben zu können.

Die Fans erwarten für die Cosmic Summer Celebration ganz besondere Dekorationen für den Strand, schließlich brachte die 7. Season ausgefallene Aliens auf die Insel. Da die Live-Events thematisch immer zum aktuellen Stil der Season passen, wird in Foren neben Alien-Dekors auch über mögliche Ladebildschirme, Sprays, Emotes und Erntewerkzeuge spekuliert.

Zudem gibt es Gerüchte, dass niemand geringeres als Machine Gun Kelly der Live-Act sein wird. Mit seinem Hit "Concert for Aliens" würde er wohl optimal zur Party passen. Bereits in der Vergangenheit gaben bekannte Künstler ein kurzes Konzert in Fortnite-Live-Events.

Darunter auch Star-DJ Marshmello, der unter anderem auch beim UEFA Champions-League-Finale auftrat.

Fest steht bereits eins: Das Event wird den Koop-Spielspaß wieder einmal auf die Spitze treiben. Denn neben all der kompetitiven Anspannung, die beim Erringen epischer Siege herrscht, bringt das simple und friedvolle Treffen mit Freunden am Fortnite-Strand eine wundervolle Abwechslung ins Spiel.