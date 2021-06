The Spire wird in Fortnite Season 6 Woche 12 zu einem geheimnisvollen Ort. Für die meisten Herausforderungen müsst ihr euch nicht besonders anstrengen, für diese braucht ihr allerdings vielleicht ein wenig Hintergrundwissen. Wenn ihr euren Season 6 Battle Pass noch abschließen wollt, empfehlen wir zusätzlich noch andere Quests, wie zum Beispiel die Suche nach den Ruinen von Ghost und Shadow. Aber schauen wir erst einmal, wie ihr diese Herausforderung meistern könnt.

Wo ist der Zero Point in Fortnite?

Der Zero Point befindet sich auf der Fortnite Map bei The Spire. The Spire wiederum befindet sich genau in der Mitte der Insel und ist auch so groß, dass ihr es eigentlich kaum verfehlen könnt. Der Turm ist in Season 6 auf der Karte aufgetaucht und die Season endet wohl auch mit ihm. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr den höchsten Punkt des Ortes erreichen, um mit dem Zero Point zu interagieren. So weit, so gut. Die einzige Schwierigkeit ist wohl nur der NPC Spire Assassine. Er hat sehr viele Lebenspunkte und eigentlich lohnt es sich deshalb nicht, ihn zu besiegen.

Mit der Interaktion an dem Zero Point habt ihr die Herausforderung auch ohne Kampf abgeschlossen und werdet mit 24.000 XP belohnt. Die Vorahnung-Quests sind auch noch im vollen Gange: Es warten Helikopter darauf, durchsucht zu werden und es liegen kaputte Teleskope auf der Karte herum.