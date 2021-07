Fortnite ist nach wie vor eines der beliebtesten Battle-Royale-Games überhaupt. Der Erfolg ist nicht zuletzt auf eine nicht enden wollenden Flut an Kooperationen, besonderen Skins und eigenen Inhalten zurückzuführen. So tauchten in der Vergangenheit John Wick, der Predator und weitere Kultfiguren in der bunten Welt von Fortnite auf.

Nun verdichten sich die Zeichen auf ein neues außerirdisches Event. So tauchten auf den verschiedensprachigen Twitter-Accounts unterschiedliche Nachrichten und Bilder auf, die auf eine mögliche Alien-Invasion schließen lassen. So wird auf der englischsprachigen Seite unter anderem von fremden Truppen berichtet.

"Aufgepasst ihr Untertassen, das hier ist ein Prachtstück! Habe gerade einen IO-Anruf abgefangen, dass Alien-Bodentruppen im Westen begonnen haben sich zu mobilisieren. Inselbewohner sollten in höchster Alarmbereitschaft sein!"

Was nun genau hinter dieser "mysteriösen" Nachricht steckt, dürften die Spieler alsbald erfahren. Auch ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob das Ganze eine neue Kooperation mit einem anderen bekannten Franchise ist oder ob Epic Games ein eigenes Event aus dem Hut zaubern wird.