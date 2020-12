Hearthstone hat einen neuen Weltmeister. Im Finale der Weltmeisterschaft schlug der Japaner Sato "glory" Kenta seinen tschechischen Kontrahenten Jaromir "Jarla" Vyskočil mit 3:1. Neben der Siegertrophäe darf sich glory auch über 200.000 US-Dollar an Preisgeld erfreuen.

glory besteigt den Hearthstone-Olymp

Jarla und glory trafen bereits im Eröffnungsspiel aufeinander, in dem Jarla deutlich mit 3:0 gewann. Im Finale trafen sie wieder aufeinander, doch diesmal schien glory besser vorbereitet. Runde Eins ging noch an Jarla, als dessen Libram-Paladin-Deck das Control-Warrior-Deck von glory besiegte.

Partie Nummer Zwei bewies, dass glory aus den Niederlagen lernte. Er setzte den Secret Rogue gekonnt in Szene und überrannte Jarlas Control Priest. Auch gegen glorys Control Warrior sah das Control-Priest-Deck kein Licht und so ging glory erstmalig mit 2:1 in Führung

Den historischen Sieg vor Augen schickte glory seinen Soul Demon Hunter gegen Jarlas OTK Demon Hunter ins Spiel. Nachdem er anfänglich einigen Schaden einstecken musste, entpuppte sich glorys Deck als ausdauernder, sodass er die Partie doch noch für sich entscheiden konnte und das Finale letztendlich mit 3:1 gewann.

"Ich bin stolz auf unser unglaubliches Hearthstone-Team, wie sie es geschafft haben, von überall auf der Welt zusammenzukommen und diese fantastische Weltmeisterschaft auf die Beine zu stellen", bedankt sich Drew Higbee, Produktmanager für Hearthstone. "Dieses Wochenende präsentierten sich die besten Spieler der Welt und wir hätten uns keinen besseren Abschluss für 2020 vorstellen können. Herzlichen Glückwunsch an glory!".