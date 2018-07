vergrößernverkleinern Diese Teams treffen im Zuge des Rift Rivals 2018 aufeinander: Team Liquid, Echo Fox, 100 Thieves (NA LCS) und Fnatic, Splyce sowie G2 Esport (EU LCS) © Riot Games

Das Duell der Rivalen in League of Legends geht in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr treffen die besten Teams beim Rift Rivals 2018 aufeinander.