+++ H2K ist wieder da +++

In den vergangenen Wochen hatten die Spieler von H2K nicht wirklich viel zu lachen gehabt. Mit gerade einmal einem einzigen Sieg krebste das Team am unteren Ende der Tabelle herum. Am fünften Spieltag sollte es jedoch anders kommen. Anstatt mit zwei verlorenen Spielen nach Hause zu fahren, gewann H2K beide Spiele gegen Team ROCCAT und Team Vitality.

Besonders bei letztgenanntem Gegner war von vorneherein alles andere als klar, dass das Spiel zugunsten von H2K enden würde. Team Vitality dominierte bislang die Liga nach Belieben und wurde lediglich nur zwei, jetzt drei Mal geschlagen. Derzeit belegt H2K mit drei Siegen und sieben Niederlagen den neunten Platz in der Tabelle.

H2K schlug Team Vitality mit 10:8 Kills und einem Goldunterschied von 62,3k zu 59,5k. Das "First Blood" erzielte H2K-Spieler "Selfie" mit Galio gegenüber Vitalitys "Gilius" mit Jax.

+++ fnatic und G2 Esports holen Vitality ein +++

Bleiben wir bei Team Vitality. Das vergangene Wochenende war alles andere als ein Zuckerschlecken für den Tabellenführer. Entgegen der Erwartungen konnte Vitality an diesem Wochenende keines der beiden Spiele für sich entscheiden. Zunächst verlor das Team gegen G2 Esports und später gegen H2K. Nutznießer hieraus waren Fnatic und G2.

Nach zwei Siegen gegen Schalke und gegen Splyce liegt Fnatic nun gleichauf mit Team Vitality und G2 Esports.

Fnatic schlug Splyce mit 13:7 Kills und einem Goldunterschied von 82k zu 70k. Das "First Blood" erzielte fnatics "sOAZ" mit Ornn gegen Splyce-Spieler "Odoamne" mit Cho'Gath.

+++ Schalke 04 glücklos +++

Bislang gelang es Schalke 04 konstant über die Spieltage ein Spiel zu gewinnen und eines zu verlieren. Dieses Mal hatten die Spieler jedoch in beiden Partien das Nachsehen. Während im ersten Spiel Fnatic die Königsblauen abfertigte, ging Spiel zwei deutlich an die Konkurrenz aus Hamburg in Form von Team ROCCAT. Durch die zwei Niederlagen belegt Schalke 04 nun Platz acht der Tabelle.

Schalke 04 verlor gegen Team ROCCAT mit 2:11 Kills und einem Goldunterschied von 65,8k zu 59,5k. Das "First Blood" erzielte ROCCAT-Spieler "Blanc" mit Corki gegen Schalke-04-Midlaner "Nukeduck" mit Azir.