Fnatic trotz Niederlage weiterhin an der Spitze

Schalke 04 verliert an Boden

Unicorns of Love holen das "Double"

+++ Fnatic trotz Niederlage weiterhin an der Spitze +++

Fnatics Wochenende verlief äußerst erfolgreich. Nicht nur, dass die CS:GO-Abteilung der in Australien gegründeten eSports-Organisation das Finale der Intel Extreme Masters 2018 in Katowice für sich entscheiden konnten, auch die League-of-Legends-Abteilung feiert einen gewissen Teilerfolg. Trotz der Niederlage gegen Team Misfits konnte sich Fnatics LoL-Truppe in Spiel zwei gegen Team Vitaly durchsetzen und festigte dadurch "den Platz an der Sonne".

Spiel eins ging gegen Team Misfits verloren. In Spiel zwei schlug Fnatic Team Vitality. Derzeitiger Tabellenplatz: 1 von 10 mit zehn Siegen und vier Niederlagen.

+++ Schalke 04 verliert an Boden +++

Gelang es der League-of-Legends-Abteilung der Königsblauen in der vergangenen Woche noch zumindest einen Sieg zu erringen, so verloren die Knappen am siebten Spieltag keines ihrer Matches. Sowohl Team Vitality als auch Unicorns of Love hatten gegenüber Schalke 04 das glücklichere Hände und verließen die Arena jeweils als Sieger.

Schalke 04 verlor Spiel eins gegen Team Vitality und Spiel zwei gegen Unicorns of Love. Derzeitiger Tabellenplatz: 9 von 10 mit fünf Siegen und neun Niederlagen. Damit liegt Schalke 04 gleichauf mit H2K.

+++ Unicorns of Love holen das "Double" +++

Die "Einhörner" haben derzeit einen Lauf. Nachdem bereits am sechsten Spieltag beide Spiele gewonnen wurden, folgte auch am folgenden Wochenende das "Double". Sowohl H2K, als auch Schalke 04 hatten gegenüber dem beliebten deutschen League-of-Legends-Team das Nachsehen.

Unicorns of Love gewannen Spiel eins gegen H2K und Spiel zwei gegen Schalke 04. Derzeitiger Tabellenplatz: 6 (7) von 10 mit sechs Siegen und acht Niederlagen. Damit liegt Unicorns of Love gleichauf mit Team ROCCAT.