Anfang der Woche kündigte Riot die dritte Offline-Station für die Sommersaison der Premier Tour an. Das Finale soll auf der Gamescom am Samstag, den 25.August 2018 ausgespielt werden.

Die Premier Tour ist eine Turnierserie ausschließlich für den deutschsprachigen Raum, welches erstmals dieses Jahr stattfindet. Dort treten die besten Teams aus der DACH Region ab Platin V gegeneinander an um bei den Live Events um den Pokal zu kämpfen.

Premier Tour in Berlin

Das Finale der letzten Premier Tour in Berlin fand am 29.Juli 2018 in der Arena Berlin statt. Neben der SummonersInn-Crew und den Premier Tour Teilnehmern konnten die Fans auch auf EU LCS Persönlichkeiten, wie Eefje “Sjokz“ Depoortere, Daniel “Drakos“ Drakos und Aaron “Medic“ Chamberlain treffen.

In der Hauptstadt räumte Euronics Gaming (ESG) wie schon in Hamburg ordentlich ab. ESG belegte bisher immer den ersten Platz und sicherten sich somit 10.000 Euro und 200 Punkte pro Turnier.

Die zwei Teams mit den meisten Premier Tour Punkten können sich für die nächsthöhere Liga, den European Masters Summer, qualifizieren.

Auf dem zweiten Platz in der Premier Tour Tabelle befinden sich derzeit mousesports mit 265 Punkten.

Der Mid-Laner Frederik “noway4u“ Hinteregger präsentierte stolz seine Carry-Kompetenz mit seinem Jungler Muhammed “Agurin“ Kocak und dem Pokal auf dem Arm aus Berlin.

Holt sich ESG auf der Gamescom den dritten Sieg?

ESG haben also gute Chancen auf den dritten Pokal und somit auf die Teilnahme an der European Masters Summer.

Im Zuge der ESL Meisterschaft wird ESG bereits am 24.August auf der Gamescom gegen Ad Hoc Gaming antreten. Das Finale der Premier Tour wird am darauffolgenden Tag ebenfalls auf der ESL Bühne stattfinden.

Anmeldungen noch offen

Wer sich es zutraut es mit ESG aufzunehmen oder einfach mit seinem Team an einem Turnier teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 11.August 00:00 Uhr für die letzte Premier Tour der Saison anmelden. Die erste Runde startet am gleichen Tag um 14:00 Uhr.

Nach der Sommersaison geht es im Oktober mit der Wintersaison weiter, die ganze vier Stationen beinhalten wird.

