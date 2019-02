Schalke 04 hat in der League of Legends European Championship den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Die königsblauen eSportler besiegten am Freitagabend das Team Misfits und stehen in der Tabelle weiter auf Rang zwei.

Insgesamt hat Schalke nach sieben Spieltagen sechs Siege und eine Niederlage auf dem Konto.

Während Schalke in Europas Top-Liga weiter überzeugt, gerät SK Gaming immer mehr in einen Abwärtsstrudel. Gegen das Team Splyce verlor die Kölner Organisation nach langem Kampf und kassierte somit bereits seine fünfte Saisonpleite bei lediglich zwei Siegen.

Eine Chance auf Wiedergutmachung hat SK am Samstag (18.00 Uhr) im Duell mit Liga-Schlusslicht Rogue. Schalke bekommt es eine Stunde früher mit Origen um den norwegischen Ex-Schalker Erlend "Nukeduck" Holm zu tun.

Die Partien der regulären Saison finden im Modus best-of-one statt. Die besten Sechs der neu gegründeten und geschlossenen Zehner-Liga erreichen am Ende der "Regular Season" die Playoffs. Das Finale steigt am 13. und 14. April in Rotterdam.