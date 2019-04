Diese sechs Teams der LCS und LEC sind bei den Rift Rivals dabei

Bei den Rift Rivals treten die besten LoL-Teams ihrer Region gegeneinander an. In der Vergangenheit spielten dabei traditionell Europa gegen Nordamerika, sowie China gegen Südkorea und Taiwan/Hongkong/Macau.

2019 werden sich nur die fünf großen Ligen im Wettkampf um die beste Region messen. Der Veranstalter und Hersteller von League of Legends, Riot Games, verkündete am 27. März 2019, dass für die restlichen Regionen keine Rift Rivals mehr in diesem Jahr veranstaltet werden.

In den vorherigen Ausgaben wurde der Wettbewerb auch für Vietnam, Australien, Japan, Türkei, Russland, Brasilien, Lateinamerika Nord, Lateinamerika Süd und Südostasien ausgetragen.

Die Top-Teams des Spring Splits konnten sich für die Rift Rivals in der jeweiligen Liga qualifizieren.

Die Teilnehmer der Rift Rivals 2019

LCS (Nordamerika)

Team Liquid

Team SoloMid

Cloud9

LEC (Europa)

G2 Esports

Origen

Fnatic

LCK (Korea)

Griffin

SK Telecom T1

Kingzone DragonX

DAMWON Gaming

LPL (China)

FunPlus Phoenix

Invictus Gaming

Topsports Gaming

JD Gaming

LMS (Taiwan/Hong Kong/Macau)

MAD Team

Flash Wolves

J Team

ahq e-Sports Club

Im Teilnahmefeld befindet sich der amtierende Weltmeister, Invictus Gaming, sowie der amtierende Vizeweltmeister aus Europa, Fnatic, und Halbfinalist, G2 Esports. Auch Rekordweltmeister SKT1 wird beim Turnier für Korea mitkämpfen.

Bei den Rift Rivals geht es primär um Ehre und ein wenig Preisgeld. Vor allem geht es auch darum, einen Teil der Konkurrenz ein letztes Mal vor der Weltmeisterschaft zu beschnuppern.

EU und NA wechselten sich bisher mit den Siegen und Niederlagen während der Rift Rivals ab. Welche Region wird 2019 beim Turnier erfolgreicher abschneiden?

Das Event findet meist im Juli während des Summer Splits statt. In diesem Jahr kehrt der Wettkampf wieder zurück nach Europa. Genaue Daten und Orte sind noch nicht bekannt.

Vorher findet Anfang Mai noch das Mid-Season-Invitational, die Mini-WM, in Vietnam und Taipeh statt. Dort kämpfen nur die besten Teams des vergangenen Splits um die Trophäe und insgesamt eine Million US-Dollar.