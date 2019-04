Mit einem klaren Ergebnis von 3-0 hat G2 Esports das Duell gegen die Liga-Konkurrenz von Origen, der eSports-Organisation von LoL-Legende xPeke, gewonnen.

Mit dem Sieg in Rotterdam krönt sich G2 zum ersten regulären Champion der rebranded EU LCS, die seit dem Neustart als Franchise-Liga unter dem Titel League of Legends European Championship (LEC) firmiert.

Bereits im Viertelfinale trafen die beiden Teams aufeinander. Dort setzte sich G2 Esports gegen OG durch und zog mit dem Spielstand von 3:1 gewonnen Spielen ins Finale des europäischen Wettbewerbs ein.

Origen bekam im Halbfinale gegen Fnatic eine zweite Chance, um im Endspiel antreten zu dürfen und bezwang hier den Vorjahressieger und Vizeweltmeister, ebenfalls mit einem Spielstand von 3-1. Entsprechend groß war die Hoffnung des Teams, G2 in einem "Rückspiel" zu schlagen und sich selbst zum Champion Europas zu krönen.

G2 Esports dominant

Schon im Vorfeld des letzten Duells des LEC Spring Splits (Hinrunde) galt G2 als klarer Favorit, was nicht zuletzt auf die Leistung der vergangenen Wochen und dem Endergebnis von 15 gewonnen zu fünf verlorenen Spielen steht.

Mit dem Sieg in Rotterdam darf sich G2 nicht nur über eine neue Trophäe freuen, auch die Teilnahme am ersten internationalen Turnier, dem Mid-Season Invitational (MSI), steht nun an.

In Vietnam wird die von Carlos "ocelote" Rodriguez gegründete eSports-Organisation auf die Champions der anderen Ligen treffen. Unter anderem sind die Mannschaften von Team Liquid (USA / LCS) sowie SK Telecom T1 aus Korea (LCK) mit von der Partie.