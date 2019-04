Nach fast genau einem Jahr Pause plant der 26-jährige Grieche Konstantinos-Napoleon "FORG1VEN" Tzortziou seine Rückkehr in die kompetitive LoL-Szene.

Der ADC-Spieler entschied sich vergangenes Jahr der Wehrpflicht für sein Heimatland nachzugehen und seine Karriere als eSportler zu pausieren. Nun verkündete FORG1VEN auf seinem Social-Media-Kanal, dass sein Einsatz offiziell am 3. April endet und er als Free Agent für den Summer Split 2019 verfügbar ist.

Tzortziou gehörte während seiner Profi-Karriere zu den mechanische besten Bot-Lanern in League of Legends. 2016 erreichte er mit H2K das Halbfinale der Worlds und waren somit das beste westliche Team bei der WM.

Allerdings ist der Grieche ebenfalls dafür bekannt kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Seine ehrliche Art führte in der Vergangenheit bereits dazu, dass Organisationen davon abgeschreckt waren und sich gegen ihn als Stammspieler entschieden.

Welches LEC-Team könnte FORG1VEN unter Vertrag nehmen?

© Riot Games

Im April 2018 spielte er das letzte Mal für Origen bei den EU Masters 2018. Dort holte er mit seinen Teammates den Sieg für die jetzige LEC-Organisation.

Derzeit tritt Patrick als ADC für OG in der höchsten europäischen Königsklasse an und hatte anfängliche Schwierigkeiten mit seinen Mitstreitern in der Lane mitzuhalten. Im Verlauf des Splits hat der OG-ADC allerdings zeigen können, dass er es mit seinen starken Kontrahenten, wie z.B. Perkz und Rekkles, aufnehmen kann.

Origen könnte sich mit FORG1VEN in Hinblick auf die Worlds auf einen erfahrenen Spieler im internationalen Wettbewerb zurückgreifen, wenn er auf dem gleichen Level abliefern kann.

G2 hat durch den Lanewechsel von Perkz einen starken Spieler auf der Bot-Lane, allerdings könnte auch hier FORG1VEN in Frage kommen, wenn sich das eSports-Team auf einen erfahrenen ADC-Spieler verlassen möchte.

Sowohl Misfits, Excel als auch Rogue sind im Spring Split in der unteren Tabellenhälfte gelandet und könnten sich über einen Rosterwechsel Gedanken machen.

Auch die regionalen Teams werden großes Interesse an dem ehemaligen LoL-Superstar haben, wenn sie für seinen Persönlichkeit einen Fit in ihrer Mannschaft sehen.

Der ehemalige ADC-Profi bietet sich als Bootcamp-/Trainingspartner für die LoL-Organisationen an, um sich wieder fit für den Summer Split zu machen.